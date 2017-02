Foto-opdracht "Roestkleurig/roest".



Roestige afwatering



Leuke opdracht en dat kom je ook wel tegen, tijdens wandelingen of in huis.

Normaal sla je dat over en nu goed kijken, "zit er roest op"? En je staat er van versteld wat je dan tegenkomt of in huis aan roestkleuren ziet. Foto 1 Afwatering in de weilanden van jaren lang, dus is het gaan roesten. Foto 2 Roestige moer in een hek langs het water Foto 3 roestig paaltje van een hekwerk Foto 4 roestkleurig hyacintbloemetje Foto 5 roestkleurig detail van een schilderij Foto 6 roestige plek, vorm van een dier op een hek langs de Donge Foto 7 idd Foto 8 waterschaaltje voor de vogels met roest





roest in een hek langs het water





roestig paaltje van een hekwerk





roestkleurig bloemetje





roestkleurig detail van een schilderij





roestig hek langs de Donge





idd





waterschaaltje voor de vogels