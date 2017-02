Duinen en herten.

uitzicht vanuit de duinen op de watertoren

Gisteren waren we dus een dag bij mijn zus in Zandvoort, geweldig leuk, ze woont in een appartement in de oude ijsfabriek midden in het centrum en een paar minuten van de boulevard af.

We hebben een heel stuk door de Waterleidingduinen gelopen in de hoop herten te zien, we hadden ze op de heenweg langs het hek zien staan, maar we zijn door een andere ingang gegaan vlak bij de boulevard, daar is het niet druk.

Schitterend, en we hebben ze gezien, wat is het mooi om ze zo tussen de struiken te zien grazen, maar ze houden je heel goed in het oog, één stond er boven op een duin, tegen de blauwe lucht stah hij zo mooi af. Want het was prachtig weer, volop zon, terwijl we onderweg mist en regen hadden.

Het was puur genieten, later nog een wandeling langs het strand gemaakt, moeilijker met de rollator door het zand maar op het verharde gedeelte was het te doen, een top dag!