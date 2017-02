De aalscholverboom.





Aan de overkant van een Ven in het bos staat een boom waar meestal wel een paar aalscholvers zitten.

Nu was het moeilijk om daar te komen omdat er zoveel gekapt en gerommeld is in het bos, dus heb ik vanaf de overkant een paar foto's gemaakt. Er zaten 4 aalscholvers, 2 ervan zaten een beetje te "knuffelen" een vierde zat een tak lager, kennelijk hoorde die er niet bij of er was geen plek. Bij de andere vijver lag een kudde Schotse Hooglanders, en zo ben je in de duinen herten aan het spotten en dan weer terug in het bos:)





gezellig





alleen





vanaf dit punt moest ik foto's maken