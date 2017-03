Foto-opdracht "Deksels".





Tja en dan neem je je voor om er veel werk van te maken, althans van de deksels, en dan komt er zoveel ander werk opeens te voorschijn.

We kregen het op ons heupen om de voegen in de badkamer beneden en het toilet wit te gaan maken, en dat kan alleen met een dun penseeltje, voeg voor voeg, van plafond tot aan de grond, wat een heidens karwei. Maar het is wel heel erg opgeknapt, de schilder gaat de kit vervangen die is ook verkleurd en dan is het huis weer als nieuw. Maar dat houdt in dat ik geen tijd heb gehad om veel werk te maken van de deksels, dus gisteren even vlug een paar foto's gemaakt! Foto 1 pannendeksels Foto 2 deksel van de latex emmer Foto 3 plastic schroefdeksel Foto 4 idd Foto 5 afsluiter/deksel van een schoorsteen bij de buren Foto 6 afsluiter van de "lampe Berger". een geurverspreider Foto 7 gistermiddag in de Biesbosch gemaakt bij het Biesboschmuseum. Foto 8 idd.













