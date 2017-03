Samen aan het ontbijt!!





Het zal misschien een beetje gruwelijk klinken, maar tijdens ons ontbijt gistermorgen, vloog er een sperwer tegen het raam, wat bleek hij zat achter een mus aan die probeerde te ontvluchten wat niet lukte.

Dus uiteraard schrokken wij op en zagen de sperwer met de mus tussen zijn poten op het balkon ztten, zij( het was een vrouwtje) moest even bijkomen van de schrik, en had ik tijd om mijn camera te pakken. Gelukkig begon ze niet te plukken zoals de vorige keren, ja het is al eerder gebeurd, na een paar foto's bewoog ik want ik stond niet echt lekker tussen een paar planten door die op de venstrbank stonden, en toen ging de dame er van door met de mus tussen haar poten, en wij konden ons ontbijt afmaken. Tja, ik had haar al een paar keer zien zitten op de railing, en een keer alleen veertjes op de stenen zien liggen, dus het zat er een keer in dat ze terug zou komen, en nu kunnen kieken!!