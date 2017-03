Bijzonder in de Biesbosch.





Teminste voor mij, het begon dus met de gigantische hoeveelheid grutto's die in het begin van de Noorwaard zaten langs een hele lange strook water.

Honderden grutto's, die uit Afrika kwamen en opweg waren naar het Noorden en hier een pleisterplaats hadden, ik had het gelezen in de krant en een stille hoop dat we ze zouden zien. Een stuk verder voorbij het Biesbosch museum gingen we en stuk wandelen naar het spaarbekken en daar stonden de Koninkspaarden en de waterbuffels in een soort van weiland, in de opvang. Omdat de storm het water hoog had opgestuwd in de polders en de dieren hier werden bijgevoerd, nu kon ik ze van wat dichterbij bekijken, heel gaaf, we waren mooi op tijd want in de verte kwam er al een hele dreigende luicht aan. Dat hebben we niet afgewacht:)