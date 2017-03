Wat er kan gebeuren als je een foto"leent" van internet.





Gisteren bij de Rijdende Rechter een hele interessante zaak over een mevrouw die 8 jaar geleden een foto van internet gebruikte voor haar website.

Ze had deze foto van een z.g "free"site geplukt maar wel het copyright teken weggesneden, om een lang verhaal kort te houden, ze kreeg een brief dat ze 200 euro moest betalen voor die foto. Na en half jaar werd het een mail van een advocaat, en de rijdende rechter veroordeelde haar tot 500 euro boete, voor het onrechtmatig gebruik en het "verminken" van de foto door het wegsnijden van het copyrightteken. Het is de moeite waard om de uitzending te kijken, ik zet de link onderaan.