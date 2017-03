Foto-opdracht "wenskaarten".





Een leuke opdracht dus ik verwacht een hoop verschillende wenskaarten.

Zelf heb ik als eerste mijn eigen geboortekaartje uit 1948 en als tweede het geboortekaartje van onze oudste, dat is een beetje verkleurd, hoe dat kan snap ik niet. De derde is hoe kan het anders geboorte kaartje van de jongste zoon. Als vierde een leuke verhuiskaart van mijn zus gekregen nog niet zo lang gelden. Nummer vijf, een hel dierbare kaart van een vriendin, helaas al lang overleden. De zesde behoeft geen omschrijving, en zeven en acht heb ik van de week net gekocht. Dit was het weer voor deze week, leuk!!!!