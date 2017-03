Prachtig filmpje van de duizenden grutto's in de Biesbosch.





Er stond vandaag een prachtig filmpje in de krant van de grutto's die nog steeds in de Biesbosch zijn.

Ik heb de link er bij gezet.



De boswachter heeft er ruim 3000 geteld. ook zijn er al in de Alblasserwaard gespot. Heel gaaf!!!