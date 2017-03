Poldergebeuren.





In de weilanden de schapen met lammetjes, zo leuk om te zien, ze waren ook vol aandacht voor mij, en verderop in het natte gedeelte van de polder de kieviten.

Niet zoveel als andere jaren, maar toch weer leuk om te zien, nu zijn dit foto's van vorige week, het was grijs en grauw, een heel verschil met nu. Af en toe vloog er een zilverreiger weg, ja waarom zouden ze ook blijven staan voor een foto??? Maar de lammetjes waren toch wel het leukst om te zien!!