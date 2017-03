Groot Hoefblad.





Langs de slootkant staat het vol met het groot hoefblad, even ter vergelijking met het Noorden, dan kun je zien hoe groot het hier nu is.

Dit is weer een ander plek dan het eerste artikel, misschien komt het omdat hier meer zon komt, dat zou kunnen dat het daaro al zo hoog staat!, en zo zien we iedere keer weer iets!!!:)