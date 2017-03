Kies maar!





Aan drie kanten de wilgen die pas geknot waren, drie wandelpaden, en twee er van hebben we gevolgd.

Overal zie je de bomen die uitlopen en achter deze wilgen ligt de natuurtuin die denk ik in mei weer open gaat. In het weiland lag een dode reiger, dat is iets wat we nog niet eerder zijn tegen gekomen. Nou zijn hier wel veel roofvogels maar ik kan me niet voorstellen dat een roofvogel een reiger pakt, kan ook ouderdom zijn, maar goed een mooie wandeling waar ook al het grote hoefblad langs de sloot stond in mijn vorige artikel. Ook het speenkruid bloeit volop, mooi!!









je ziet onze auto staan:)