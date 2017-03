Cloppenwaard en Biesbosch.



Een hoop schepen te zien



Beiden richting Werkendam dus mooi te combineren, de Cloppenwaard is een klein natuurgebiedje aan de Boven Merwede.

Een ‘rivierenlandschap in een notendop’. Want op slechts 23 hectare biedt de Cloppenwaard daar alle ingrediënten van: plassen ontstaan door kleiwinning, moerassige laagtes, zandstrandjes, rivierduintjes en bloemrijke graslanden. Het visrijke ondiepe water biedt voedsel aan reigers en rallen. Nu was er niet zo heel veel te zien, maar wat later in het seizoen bloeien er veel mooie bloemen dus gaan we nog een keer, ook de watervogels vielen tegen, maar ja het was voor het eerst dat we hier waren. Leuke strandjes met uitzicht op de Merwede, dus wel de moeite waard!!! Toen door naar de Biesbosch, waar de Schotse Hooglanders net werden losgelaten uit de opvang, schitterend!!!









