Foto-opdracht "Ijs".





Nu heb je winterijs en zomerijs, het zomerijs eet je ook in de winter en het winterijs zie je inde zomer niet of je moet naar de Kunstijsbaan.:)

Maar de bedoeling is consumptieijs, ik heb het wel maar eet het niet vaak, ik ben meer van de hartige, dus van de restjes in de vriezer een paar foto's gemaakt en een paar uit het archief. Meestal hebben we ijs als de kinderen komen, en ook veel te veel dan, zomers een enkele keer een cornetto of een waterijsje en dan heb je het ver gehad, dus hier moet je het mee doen!