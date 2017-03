Portretje van een kwikstaart.



1e foto



Een witte kwikstaart, ik was er niet op uit, maar dan heb je weer de factor mazzel.

Toen we door de Biesbosch reden vorige week, zag ik een pluk klein hoefblad, de moeite waard om even uit te stappen, maar ze stonden op een te schuin gedeelte, en toen aan de kant van de weg op de stenen zat een witte kwikstaart zachtjes te kwetteren. Gauw een foto, en dan heel voorzichtig iets dichterbij, hij bleef zitten en ik kon een paar foto's maken, heel gaaf, kicken, want het is me niet vaak gelukt om hier een behoorlijke foto van te maken, en het klein hoefblad kwamen we later met wandelen heel veel tegen:).





iets dichterbij





nog iets





genoeg