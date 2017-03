Foto-opdrachten"Hulpmiddelen".





Tja, alles om het leven te vergemakkelijken, nou dat is dus in principe alles.

Maar ik noem toch een paar hulpmiddelen die voor mij heel belangrijk zijn en het allemaal iets prettiger maken, dat versta ik dan ook echt onder hulpmiddelen, de rest zijn gebruiksmiddelen. Vanaf foto 4 zijn het de gebruiks/hulpmiddelen, zoals raamlapper, communicatiemiddelen, strijkijzer etc....Een foto 8 is de bril maar die moest op plaats 4, foutje, bedankt!

Foto 1. De jullie wel bekende rollator:) Foto 2 een knijper om dingen van de grond te pakken als het even niet gaat, zo makkelijk!:) Foto 3 Een corset, noodzakelijk ook tegen de pijn, dus ideaal! Foto 4 Hulpje om de ramen te lappen. Foto 5 hulp voor de broodnodige communicatie Foto 6. waar zouden we zijn zonder strijkzijzer? Foto 7 Natuurlijk de wasmachine. Foto 8 En om alles goed te bekijken de bril, die had natuurlijk op de 4e plaats gemoeten!