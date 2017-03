Ouderwets dagje Zeeland. 1





De bekende plekjes bekijken, vogels gezien, mooi weer, toen we weggingen was het in Brabant bewolkt, maar richting Zeeland kwam de zon door.

Onderweg naar de Plompe Toren in Kouderkerke zag ik een valkje op de hoogste tak in een boom zitten, meewiegend met de wind, geprobeerd een foto te maken( onduidelijk) tot hij wegvloog, maar hij ging iets dichterbij tussen de takken van een andere boom zitten. Aan zijn houding kon ik zien dat hij een prooi zag, ook hier kon ik een paar foto's maken, jammer van de takken, maar ja je hebt het niet voor het zeggen, al met al mooi om te zien. Verder heel veel gezien en genoten!!!

















Jammer onduidelijk, hij had een prooi en vloog aan de andere kant weg