Liefdesleven van de dagpauw.



Hier links omhoog is een pad en dan kom je op een stukje natuurgebied.



Als je heerlijk aan het wandelen bent op een mooie plek, geen mens in de buurt, alleen de vogels die je hoort en dan zie je voor je twee dagpauwvlinders die elkaar wel lief vinden.

Dan moet je heel stil blijven staan en niet bewegen, ook niet proberen dichterbij te komen, want dan zijn ze weg, en dat weet ik want na de laatste foto wilde ik dat toch proberen en helaas.... Er waren veel vlinders, maar allemaal gingen ze op de grond zitten omdat het lekker warm was in het zonnetje. Volgens mij zijn er al veel meer dan vorig jaar, maar ik weet het niet zeker.





hallo





mag ik dichterbij komen?





Nog iets??





Nog een klein stukje?? En toen wilde Ria te veel en waren ze weg!





Citroenvlinder