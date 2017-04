Foto-opdracht "Bakspullen".



deze heb je dan wel nodig



Hou je van bakken, bak dan mee!

Nou ik hou er niet van, vroeger wel, heel wat gebakken, appeltaarten, cakes, soesjes etc... maar die tijd is voorbij. De oven wort gebruikt om groenten en aardappelpuree te gratineren, en ovenschotels te maken. Ik heb nog één ding waar je cupcakes in maakt, die gebruik ik om een soort van kleine ommeletten in te maken, en dat is het zo'n beetje, dus heb ik er nog maar een koekepannetje bijgezet met spatel en dat is mijn bijdrage voor deze zondag!







en deze voor de luchtjes te verwijderen





onderkant cupcake ding





bovenkant





koekepannetje met spatel