Libellentijd!





De ene dag zijn het de vlinders en dan weer de libellen, tja het is de tijd er voor.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook op zoek naar ben, zeker als we langs plassen en sloten lopen, en dan het liefst de grote libellen. Zondag de eerste op de foto gezet, de platbuiklibelle man, hij zat alleen pal in de felle zon en redelijk uit de kant, maar hebben is hebben. Gisteren bij een kikkerpoel een vrouwtje( denk ik,) het is moeilijk om ze onderscheiden, eerst dacht ik dat het een viervlek was, maar ja het is gewoon een libel, laten we het daar maar op houden:) en in de avondzon nog een weidebeek juffer, er is op het ogenblik een soort van explosie, gisteren tientallen gezien!!