Jonge koolmezen!



he er zit nog een klein beetje!!!



Er vliegen 4 jonge koolmezen rond en komen tegelmatig op het balkon, ze gaan dan op het vogelhuisje zitten.

Kennelijk weten ze van pa en ma dat er wel eens vogelpindakaas op zit, het is een mooi gezicht als ze een beetje rondkijken en soms verbaasd zijn dat er niet op het huisje zit, tja het is niet de hele dag feest!! Soms zit er nog een restantje op, want ik doe er s'morgens een lik op en s'avonds.





oh wat zit dat diep!!!





een dag later





idd