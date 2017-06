Een agressief virus!!!

Gistermiddag is er een meneer van de computerwinkel geweest en het viel gelijk op dat de pc veel te langzaam was.



Hij was ook bang dat er een virus in zat, nou dat klopte, een heel agressief virus zelfs, hij is een uur bezig geweest om het er uit te krijgen, gelijk een ander en beter beveiligingsprogramma er op gezet, hele computer gescand en nu is alles weer goed. Het bleek dat ik dus maar 1 virus had en Ben 392, terwijl zijn computer gewoon snel was, ook dat is in orde gemaakt.



Wat we wel de laatste week hebben is iedere dag één of twee maal per dag buitenlandse telefoontjes, ik neem ze niet op, we controleren de nummers via google, blijkt Zweden en Nigeria etc. te zijn, wel heel vervelend, maar je kunt er niks aan doen, opletten!!!!