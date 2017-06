Foto-opdracht "Detail".





Detail van iets, maakt dus niet uit van wat, en dan wordt het moeilijk om uit te kiezen!!

We beginnen met een boterham met aardbeien op foto 1, heerlijk met deze warmte.

Foto 2 is een raadplaatje

Foto 3 Is een knopje van een horloge ( zou een raadplaatje kunnen zijn!)

Foto 4 Foto 4 heeft te maken met foto 2:)

Foto 5 Detail van een glazen schaal, om het kleurig te houden

Foto 6 detail van een glazen beeldje, idd,

Foto 7 puntje van een pen

Foto 8 Handje van een glazen clown