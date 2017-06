De sprookjeswereld bij het Mastbos..





In en rond het water, witte en roze waterlelies in het water( De Kogelvanger) langs het wandelpad en heel veel libellen, ( juffers) die overal tussen het riet en waterplanten zaten en vlogen.

Soms had ik er wel 6 tegelijk op een foto, maar ja om die allemaal even scherp te krijgen dat lukt natuurlijk niet, het was er ook druk, heel veel wandelaars en fietsers.

Het was ook open kastelendag, Kasteel Bouvigne was open, daar zijn we ook geweest, rijen mensen wachtten om naar binnen te gaan, dat hebben we dus niet gedaan en zijn de tuinen in gegaan!!

Al met al een mooie dag gisteren!!



















wie het eerste boven is!









beetje onduidelijk maar midden in het water en die rode oogjes zag ik voor het eerst!