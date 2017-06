Foto-opdracht "300e foto-opdracht".





Dus 300 weken een foto-opdracht waar iedereen die meedoet veel plezier aan beleeft, 300 weken je hersens laten kraken, wat nu weer op de kiek zetten, nadat onze huisdichter het startschot heeft gegegen.

Petje af voor iedereen die zich hier voor inzet, het is leuk en het blijft leuk en nu op naar de de 600e keer.

Deze week konden we de leukste foto's plaatsen van de afgelopen jaren en een "Feestfoto", alleen is het een nadeel als je ze uit je weblog kopieert dan zijn de foto's kleiner, want ik heb lang niet alle foto's bewaart, maar tis niet anders.

Ik heb een paar collages gemaakt en wat enkele foto's en daaronderstaat bij welke foto-opdracht ze horen, en natuurlijk de feestfoto.

Veel plezier!!