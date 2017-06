Een beetje bizar!



het slachtoffer



Ik weet ook niet helemaal wat het voorstelde, er vlogen veel weidebeekjuffers pal boven het water en één raakte en waterplant in het water en kwam niet meer los.

Dit is bij een stuw bij de Donge, daar vliegen ze volop, de libel spartelde, er kwam een ander libel op af, ik kon niet zien wat hij deed, wij stonden op het bruggetje, natuurlijk maakte ik foto's, even later kwamen er meer libellen, het leek alsof er een soort van"reddinsactie" kwam, maar bij nader inzien toen ik de foto's op de pc zette, geloof ik niet dat dat het geval was.

In ieder geval de libel in het water is door de golfjes meegnomen en de anderen zijn verder gegaan, de foto's zijn niet duidelijk, behalve van één weidebeekjuffer die aan het opdrogen was omdat hij te lang het water had geraakt.

Al met al denk ik dat ze probeerden er een soort van orgie te houden!!



tja????





nog een paar





uitrusten