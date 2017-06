Andere artikelen







Ooievaar met jongen.





Altijd zo mooi om te zien, toen we zaterdag naar het ooievaardorp gingen had ik een stillen hoop dat we de jonge ooievaars zouden zien.

Maar het was stil, heel stil, de nesten waren verlaten, je zag hier en daar een klein wit stukje van een koppie, dus er moest een een jong in zitten, maar verder geen ooievaar te zien, we hebben het hele park doorgelopen en zagen in de verte in het weiland een paar ooievaars aan het fourageren.

Toen zijn we gewoon lekker op een bank gaan zitten en wachten in de hoop dat er één of twee terug zouden komen, en na een kwartier kwamen er een paar terug, en kon ik een paar foto's maken, zo mooi om te zien, de jongen zijn al vrij groot, er zitten er twee in het nest.

De andere nesten waren we te laat en zaten de jongen weer diep in het nest en dan zie je er niets meer van!!























