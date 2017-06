Spechtenjong.





Voor het eerst vanmorgen een jonge specht gezien, een mannetje, Ma kwam al een paar dagen niet meer, wekenlang kwam ze iedere dag een aantal keren en verdween met haar bek vol voer en nu voor het eerst zag ik vanmorgen de jonege specht, wow!!!!

En ook helemaal niet bang, hij scharrelde eerst moeilijk in het vogelhuisje, ja daar zat niks in, toen klom hij omhoog waar wat vogelpindakaas op het dakje zat.

Een jong beestje met toch een wat ouwelijk koppie, ik kon een hele rits foto's maken, maar ja er zijn er altijd een aantal bij die bewogen zijn, ik kan slecht vragen "joh zit ff stil"

Een kick momentje!!!

Zelfs in de kerstboom zag hij wat hangen!



hoi!!