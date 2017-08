Dat was even heerlijk!!!





Ouderwets een wandelingetje door het bos, gistermiddag, de hechtingen waren bij Ben uit zijn voet en been, hij mag autorijden, en bewegen vooral wandelen.

Dus was zijn voorstel, liever een stukje door het bos ( op verharde weg) dan rondje door de wijk.

Nou dat hoef je geen 2 keer te zeggen. En als ik foto's maakte ging hij even op mijn rollator zitten, en zo ging het prima, niet te lang, maar wel erg lekker!!:)

En heel veel zwammen gezien, aardsterren, kluifzwammen etc.. vroeg dit jaar, maar dat hoor ik van iedereen!!!