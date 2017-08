Foto-opdracht "Zaden".





Ja dat is er genoeg zou je zeggen, zoek het zaad en ge zult het vinden!

Van vogelzaad tot bloemenzaad en nog heel veel meer, ik heb me beperkt tot de eerste twee!

De vogels hebben ergens een keer een zonnebloemzaadje laten vallen in een plantenbak en dat is een zonnebloem geworden, niet zo'n hele grote maar toch, het is er één.

Verder heb ik van wat kleine zaadjes foto's gemaakt op de gelazen tafel, de kleuren die je er bij ziet zijn de kleuren van de zonwering en het blauw van de stoelen die schijnen op de glazen tafel.

Foto 1 Hiermee begint alles, mussen die het zaad eten maar ook laten vallen

Foto 2 Idd.

Foto 3 De zonnebloem aan het drogen

Foto 4 kleine zaadjes van de zonnebloem

Foto 5 lavendelzaadjes

Foto 6 idd

Foto 7 zaadje van de winterjasmijn

Foto 8 zaadje van de winterjasmijn en fuchsia