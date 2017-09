Boleten en nog eens boleten.



jonge gele ring boleet ( weet ik omdat ze op dezelfde plek staan als vorig jaar)



Kleintjes en groten, allerlei soorten en maten, vraag me niet naar de namen want ik vind die erg moeilijk.

Ik zie de verschillen niet. voor mij is alles "eekhoorntjesbrood" en dat is natuurlijk helemaal fout, ik zoek het wel op en dan kom ik er niet uit omdat ik niet altijd de onderkant kan bekijken.

"neem dan een spiegeltje mee"zegt men, ja met de ene hand een spiegeltje, en dan toch bukken en dan precies mikken om in dat spiegeltje te fotograferen, pffft.

Ik vind het helemaal prima, als je de naam wilt weten "be my guest":)