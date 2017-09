Foto-opdracht "Leder".



kwastje op een tasje



Ja je houdt er van of niet, ik wel. vroeger ook leren broeken en zelfs een leren pak gehad.

Maar nu houd ik het maar bij een leren jas of bodywarmer, en daar heb ik dus geen foto's van gemaakt, wel van mijn stoel die ik iedere avond in de "luie"stand zet.

Verder wat "dingetjes"en dat staat bij de foto's vermeld, er is één foto bij van gekleurd prentleer, het lijkt stof maar is toch echt leer, dat zijn sandalen van Wolky.



portemonnaie





riem van een tas





de bewuste stoel





tasje





schoenen Ben





rozet op schoenen van mij





prentleer van wolkysandalen