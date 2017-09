Lenig en leuk!





De pimpel en de tjiftjaf, de één hangt aan een takje lavendel dat is uitgebloeid aan de buitenkant van het balkon en de ander zit brutaal naar binnen te kijken.

Ik heb het wel meer gezien dat een hele horde pimpels in de lavendel zaten, maar niet dat ze zo aan één takje hingen.

En dan de tjiftjaf, opeens zie je zo'n klein vogeltje op de rand van de railing zitten en hij kijkt gewoon naar binnen, een meter van het raam af, gaaf!!!

Vlug de camera, en dan nog even bij de plantenbak en een paar seconden later is hij weg, gewoon een balkon tussen huizen, wel een groot balkon, men noemt het een dakterras, en daar komt dan zo'n leuk vogeltje, het maakt je dag goed!!!