We hebben een nieuwe stek!!!!!





Twee minuten hier vandaan ( vanaf de foto's) staat ons nieuwe huis, appartement, we hebben het vorige week gekocht en komende donderdag wordt het koopcontract getekend.

We zijn er happy mee, een klein dorpje net buiten Oosterhout, vlakbij de Donge waar we veel wandelen dus helemaal goed.

Geen trappen meer, dus een lift, een parkeergarage en een balkon, wel kleiner dan we nu hebben, maar dat kan ook niet anders.

Wat wel ideaal is boven een supermarkt, er zijn maar 8 appartementen, dus kleinschalig, en per 1 februari, we hebben dan de maand februari om nog wat te "rommelen".