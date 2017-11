Hehety 15 nov 2017 13:13 Hoe dan ook, het blijven wilde beesten.

Zelfs koeien kunnen je aardig in de knel zetten als iets ze niet zint. Ik ben ook wel eens in het prikkeldraad geduwd tijdens koeien verzorgen bij de kinderboerderij.

Die koe was ook snel naar de eeuwige weilanden, want ik was niet de eerste. Altijd afstand en respect voor dieren houden. Wild, tam, groot of klein.